Москва, 24 сентября, 2024, 07:14 — ИА Регнум. У России имеется поимённый списком мирных жителей Курской области, которых удерживают украинские боевики. Его передали правоохранителям, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ИА Регнум

«Список передан в правоохранительные органы, и в том числе (уполномоченному по правам человека. — Прим. ред.) Татьяне Москальковой. Именно по этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права. Решается оно путём давления либо победой на поле боя», — сказал он «РИА Новости».

Дипломат добавил, что поимённый список составили по данным родственников. В одном из зданий в Судже, по его словам, ВСУ удерживают от 70 до 120 мирных жителей Курской области, при этом количество людей может быть больше.

Как сообщало ИА Регнум, при освобождении ряда населённых пунктов Кореневского района Курской области были найдены 268 человек, 118 из которых разыскивали по запросам родственников, информировал 23 сентября глава региона Алексей Смирнов. Губернатор добавил, что работа по поиску пропавших без вести ведётся с начала августа, за это время в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими, а также коллективных обращений от организаций, разыскивающих сотрудников. Иногда поиски усложняются тем, что жители, выехав с приграничных территорий, не сообщают о своём новом местонахождении в местные администрации, отметил Смирнов. Он призвал временно эвакуировавшихся уведомлять местные власти, а утративших связь с близкими — обращаться в полицию, Российский Красный Крест и на специальную горячую линию.