Санкт-Петербург, 20 сентября, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Российская сторона располагает информацией о создании боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ) концлагерей в российском приграничье. Об этом 20 сентября на брифинге на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД РФ|РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Дипломат отметила, что российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза украинскими военными не успевших эвакуироваться жителей Курской области.

«Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза, в плен, в рабство?» ― сказала Захарова.

Она добавила, что этому имеются многочисленные данные свидетелей, собранные штабом Российского Красного Креста в Курске.

«По сути, есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей», ― указала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова уточнила, что туда под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы.

Как сообщало ИА Регнум, формирования ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские бойцы остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны России от 19 сентября, за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 14,9 тысячи военнослужащих, 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортёра, 768 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских орудий.

В докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника указано, что украинские войска в ходе вторжения в Курскую область создавали подобия концентрационных лагерей для мирных жителей. Кроме того, ВСУ использовали жителей региона, чтобы иностранные журналисты, незаконно прибывшие на российскую территорию, снимали пропагандистские сюжеты. В частности, в подвалы интерната в Судже согнали от 70 до 100 мирных граждан, которых «подвергали моральному насилию» и снимали, добавил Мирошник.

Показания о зверствах и бесчинствах со стороны военных Вооружённых сил Украины во время вторжения дали жители приграничных районов Курской области. Представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков уточнил, что речь идёт о намеренных обстрелах гражданских, в том числе в момент эвакуации, о насилии и грабеже. По словам местных жителей, ВСУ стреляли по домам, автомобилям, использовали для этого FPV-дроны.

30 августа Мирошник рассказал, что российские военные подвергались жестокому обращению в украинском плену. Он отметил, что не раз общался с людьми, которых на Украине держали в колониях или тайных тюрьмах.