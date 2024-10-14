Белгород, 14 октября, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили в Белгородском районе противопехотные мины «Лепесток». Об этом в понедельник вечером, 14 октября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Штаб территориальной обороны ДНР «Лепесток»

«Поступила тревожная информация. В Белгородском районе ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины «Лепесток», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Глава региона также сообщил, что на одной из мин в районе села Красный Октябрь подорвался легковой автомобиль. Пострадавших удалось избежать. На место инцидента прибыли оперативные службы, перекрыт участок дороги.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки вражеского беспилотника на село Отрадное в Белгородской области погиб мирный житель. Мужчина скончался в Октябрьской районной больнице от полученных ранений.

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, в период с 2022 по 2024 год в результате террористических атак ВСУ на Белгородскую, Брянскую и Курскую области погибли по меньшей мере 398 мирных жителей, ещё 1157 человек получили ранения. Она подчеркнула, что теракты и агрессия украинских формирований в отношении мирного населения являются грубейшим нарушением норм обращения с гражданскими лицами в зоне вооружённого конфликта.