Доха, 14 октября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. В результате террористических атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в период с 2022 по 2024 год погибли не менее 398 мирных жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. Об этом 14 октября сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«В 2022–2024 годах в результате террористических актов ВСУ против приграничных районов Белгородской, Курской и Брянской областей погибло 398 мирных жителей», — заявила она на конференции в Дохе по защите детей и других уязвимых групп в условиях войны и миграции.

Уполномоченный по правам человека уточнила, что ещё 1157 человек получили ранения в результате атак со стороны украинских формирований, а также отметила, что расстрелы мирного населения, в том числе женщин, детей и стариков, в их собственных домах и при попытках эвакуации являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооружённого конфликта.

Москалькова добавила, что российские власти организовали вывоз мирных граждан в безопасные регионы страны.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя при атаке украинского дрона на село Отрадное. По его словам, мужчина скончался от полученных ранений в приёмном отделении больницы.

Гладков 12 октября написал, что при атаке беспилотника ВСУ на село Устинка в Белгородском районе погиб один мирный житель. Глава области уточнил, что ещё троих пострадавших доставили в больницу Белгорода с минно-взрывными травмами.