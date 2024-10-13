Белгород, 13 октября, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на село Отрадное в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Октябрьскую районную больницу. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран он скончался в приёмном отделении больницы», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее 13 октября Минобороны РФ сообщало, что российские военные за ночь уничтожили 13 украинских дронов, направленных для атаки по объектам на территории России. По шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области.

12 октября ИА Регнум передавало, что один мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на село Устинка в Белгородском районе. Ещё три человека получили ранения. У них диагностировали минно-взрывные травмы.

По данным оборонного ведомства на 12 октября, за сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили 125 беспилотников ВСУ, всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 33 544 беспилотных летательных аппарата противника.