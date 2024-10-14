Москва, 14 октября, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» называют грозой НАТО. Об этом заявил 14 октября доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«РИА Новости» / Виктор Толочко

«В основном «Искандер» предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО, узлов связи, самолётов, вертолётов, скопления войск, техники, в том числе для поражения кораблей. Также можно отметить, что он может поражать бункеры, пробивать бетон», — процитировало его издание Lenta.ru.

Эксперт добавил, что ОТРК может бить кассетно-осколочными ракетами, чтобы наносить удары по площадям, а также осколочно-фугасными для уничтожения точечных целей. Боевая часть снаряда весит 480 кг, его скорость вскоре после пуска достигает 2100 метров в секунду. Дальность полёта ракеты — 500 км.

«Одним словом, одно из самых мощных оружий в мире», — отметил Перенджиев.

Как передавало ИА Регнум, американский журнал Military Watch Magazine 11 октября сообщил, что расчёт российского ОТРК «Искандер-М» одним ударом уничтожил находившийся в одесском порту контейнеровоз, доставивший западное оружие для ВСУ. Судно в этот момент стояло на разгрузке. После взрыва началась вторичная детонация, из-за чего получили повреждения два катера погранслужбы Украины.

9 октября Минобороны РФ опубликовало видео, как расчёт «Искандер-М» уничтожил замаскированный дивизион американского зенитного ракетного комплекса Patriot Вооружённых сил Украины (ВСУ). Украинские военные пытались отразить атаку, но российская ракета достигла цели.