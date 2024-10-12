Одесса, Украина, 12 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России ударом ракетного комплекса «Искандер» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу уничтожили ценный для украинских бойцов груз, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Минобороны России/ТАСС

Сообщается, что удар был нанесён по контейнеровозу под флагом Панамы Shui Spirit, который доставил западное оружие для Киева из порта в Румынии. ВС России ударили по порту в момент разгрузки военной помощи. Как отметили авторы публикации, в результате был ликвидирован «очень ценный груз».

Уточняется, что после ракетного удара началась вторичная детонация, в результате пострадали два катера украинской пограничной службы.

10 октября Вооружённые силы России нанесли серию ударов по производству беспилотников в Николаеве, на котором работали иностранцы. 9 октября стало известно, что российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалами.

Ранее ИА Регнум передавало, что ВС России уничтожили сухогруз, перевозивший западные ракеты и боеприпасы для Киева. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал удар ВС России по сухогрузу с западным оружием успехом. По его словам, данный случай имеет большое значение, поскольку были уничтожены ракеты, которые могли использоваться для атак вглубь территории РФ.