ВС России ударом «Искандера» уничтожили ценный для ВСУ груз в Одессе — СМИ
MWM: ВС России уничтожили ценный для ВСУ груз ударом по судну в Одессе
Одесса, Украина, 12 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России ударом ракетного комплекса «Искандер» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу уничтожили ценный для украинских бойцов груз, пишет Military Watch Magazine (MWM).
Сообщается, что удар был нанесён по контейнеровозу под флагом Панамы Shui Spirit, который доставил западное оружие для Киева из порта в Румынии. ВС России ударили по порту в момент разгрузки военной помощи. Как отметили авторы публикации, в результате был ликвидирован «очень ценный груз».
Уточняется, что после ракетного удара началась вторичная детонация, в результате пострадали два катера украинской пограничной службы.
10 октября Вооружённые силы России нанесли серию ударов по производству беспилотников в Николаеве, на котором работали иностранцы. 9 октября стало известно, что российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалами.
Ранее ИА Регнум передавало, что ВС России уничтожили сухогруз, перевозивший западные ракеты и боеприпасы для Киева. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал удар ВС России по сухогрузу с западным оружием успехом. По его словам, данный случай имеет большое значение, поскольку были уничтожены ракеты, которые могли использоваться для атак вглубь территории РФ.