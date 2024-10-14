Москва, 14 октября, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 октября встретился со специальным посланником папы Римского Франциска по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи в ходе его визита в Москву. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

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«Стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня», — говорится в публикации на сайте министерства.

Участники встречи отметили конструктивное развитие диалога между Россией и Ватиканом, отметило внешнеполитическое ведомство.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дзуппи прилетал в Москву в июне 2023 года. С ним встречался помощник президента России Юрий Ушаков. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что они обсуждали гуманитарные вопросы в контексте конфликта на Украине.

В январе 2024 года глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после встречи с папой Римским Франциском сообщил ИА Регнум, что понтифик призвал Запад прекратить поставлять вооружение Киеву. Он выступил за то, чтобы финансовая помощь касалась только восстановления Украины.