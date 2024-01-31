Ватикан, 31 января, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал Запад оказывать поддержку Украине только по вопросам восстановления, а не её вооружения. Об этом ИА Регнум рассказал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам встречи с главой Римско-католической церкви.

ALESSIA GIULIANI/Global Look Press Папа Римский Франциск

Понтифик поддерживает личный контакт с главой союза и принял Северьянова 29 января в Ватикане.

«Глава Римско-католической церкви настаивает на том, что нужны гарантии Запада по финансированию только восстановления Украины, а не её дальнейшего вооружения. И снова предлагает Ватикан как переговорную площадку», — сказал Севастьянов.

Глава Всемирного союза староверов отметил, что понтифик продолжает вести переговоры с США и ЕС и констатирует прогресс. По мнению Севастьянова, положительный результат переговоров можно видеть в нежелании Вашингтона продолжать оказывать финансовую поддержку Киеву.

«Загвоздка там в том, что Украина боится с началом переговоров окончательно потерять финансирование», — резюмировал глава Всемирного союза староверов.

Как передавало ИА Регнум, папа Римский Франциск не раз призывал к миру и просил стороны о переговорах, заявляя, что готов выступить гарантом прекращения огня. Он отмечал, что украинский конфликт связан в том числе с поставками оружия на Украину. В июне 2023 года посланник понтифика кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву и встретился с помощником президента Юрием Ушаковым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил после этого, что стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по Украине.

Вместе с тем в конце декабря прошлого года Дзуппи заявил, что в решении украинского конфликта «что-то движется». Он поделился, что посещал Москву, Киев, Вашингтон и Пекин, и все, с кем он контактировал, признали роль Святого престола. Представитель Ватикана добавил, что не может быть, чтобы кроме оружия не было другого способа решить украинский конфликт.

Москва многократно указывала, что, накачивая Украину оружием, Запад не помогает ей, а только затягивает конфликт и увеличивает число погибших украинцев.