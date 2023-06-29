Москва, 29 июня, 2023, 13:13 — ИА Регнум. На состоявшейся в Москве встрече помощник президента России Юрий Ушаков и спецпосланник папы Римского кардинал Маттео Дзуппи обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по Украине, сообщил 29 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости Дмитрий Песков и помощник президента РФ Юрий Ушаков

По его данным, Ушаков и Дзуппи обменялись мнениями и информацией по гуманитарным вопросам в контексте ситуации на Украине.

«Каких-то конкретных решений или договорённостей нет, при необходимости диалог будет продолжаться», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня возглавляющий Всемирный союз староверов Леонид Севастьянов рассказал о состоявшейся встрече в Москве Ушакова и Дзуппи.

Переговоры, по его данным, касались Украины и вариантов дальнейшего урегулирования кризиса. Как сказал Севастьянов, стороны пришли к выводу, что переговоры нужны и Дзуппи продолжит посредничество.

Песков накануне, 28 июня, заявил, что Москва благодарна Ватикану за его инициативы по поиску мирного разрешения кризиса на Украине. Он также сообщил, что с посланником папы Римского говорить будет Ушаков.

Дзуппи прилетел в Москву вечером 27 июня. Ожидается, что он встретится с патриархом Кириллом.