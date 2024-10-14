Москва, 14 октября, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Предупреждение России о возможной реакции в случае усиления степени участия Запада в конфликте на Украине вызвало опасение в странах Европейского союза. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press/Shatokhina Natalia/news.ru Дмитрий Песков

«Они испытывают опасения, ибо российская сторона открыто заявила о том, какая может быть наша реакция на такое стремительное повышение степени их вовлечённости в конфликт», — процитировала его газета «Известия».

Песков при этом добавил, что других изменений в действиях ЕС не видно. Союз продолжает помогать киевскому режиму, то есть остаётся прямо и косвенно вовлечённым в ситуацию на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября президент РФ Владимир Путин предложил расширить ядерную доктрину, предусмотрев в ней агрессию против России со стороны неядерного государства, если в нападении или в его поддержке участвует ядерная держава. Также он призвал внести в документ возможность ядерного ответа на нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 октября заявил, что ответные меры Москвы начнут действовать, если западные страны «разрешат» киевскому режиму наносить удары вглубь территории России. Как только это решение будет принято, РФ предпримет шаги, о которых ранее говорил президент.