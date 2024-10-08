Москва, 8 октября, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Если западные страны «разрешат» ВСУ использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России, ответные меры РФ уже начнут действовать, заявил в интервью «Первому каналу» министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Он напомнил о том, что говорил по данному вопросу президент Владимир Путин.

«Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято. Как только оно будет принято, если оно будет принято, мы об этом узнаем и схема, которую упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, в мае руководители киевского режима обратились к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Группа конгрессменов от обеих партий призвала Пентагон «разрешить» Украине наносить удары по территории России оружием, которое поставляется из США. Аналогичные обсуждения идут и в ряде европейских стран.

Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. По его словам, в действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

25 сентября президент предложил обновить ядерную доктрину России. Обновлённая редакция предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.