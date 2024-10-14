Москва, 14 октября, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Документ опубликован в думской электронной базе.

Global Look Press/Alexander Kazakov/Kremlin Pool

«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», — говорится в проекте федерального закона.

Законопроект предусматривает ратификацию договора для «углубления партнёрства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений».

Договор предусматривает, что стороны на постоянной основе поддерживают и развивают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, которые базируются на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, а также невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, которые касаются дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 18–19 июня посетил Северную Корею с государственным визитом. В ходе переговоров лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что Пхеньян будет укреплять стратегические отношения с Москвой. Он заявил о новом высоком расцвете отношений России и Северной Кореи.

Лидеры подписали по итогам встречи Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Эта договорённость предусматривает оказание Россией и Северной Кореей взаимной помощи в случае внешней агрессии в отношении одного из участников соглашения.

В поздравлении, которое Путин 16 августа направил Ким Чен Ыну в связи с годовщиной освобождения Кореи от оккупационных войск Японии, президент России заявил, что выполнение договорённостей странами отвечает взаимным интересам и обеспечивает региональную стабильность и безопасность.