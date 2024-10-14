Москва, 14 октября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ предложило относить к ветеранам боевых действий военных, отражающих вторжение в Россию и провокации на границе в регионах у зоны спецоперации.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В статью 3 закона «О ветеранах» предложено добавить соответствующую формулировку. Согласно поправке, статус ветерана боевых действий получат те, кто участвует «в отражении вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации ‎на Государственной границе РФ».

Отмечается, что такой же статус получат участники боевых действий на территориях, прилегающих к району проведения СВО. Список таких территорий будет определять правительство России.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 апреля подписал закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий добровольцев, участвующих в спецоперации, и ополченцев Донбасса, участвовавших в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

Госдума 23 июля в первом чтении приняла законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на участников СВО в Херсонской и Запорожской областях.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин 21 августа сообщил, что в правительство направлен законопроект о статусе участников СВО для оборонявших Курскую область от нападений украинской армии.