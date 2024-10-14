Курск, 14 октября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили записку на русском языке на отбитом у украинских боевиков опорном пункте в Курской области. Об этом 14 октября сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Telegram/Северный Ветер

В записке говорится о технике безопасности при работе с дымовыми шашками. Автор пишет, что ни в коем случае нельзя поджигать их вертикально, а нужно делать это горизонтально и затем сразу бросать в нужном направлении.

Telegram/Северный Ветер

«Судя по количеству оружия и боеприпасов, оборону оккупанты намеревались держать основательно. Однако пулемёты, АГС и РПГ западного образца не помогли против стремительного штурма опорника бойцами «Севера», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что с начала августа российскими военными освобождено около половины территории Курской области, ранее захваченной Вооружёнными силами Украины. Он подчеркнул, что в боях на курском направлении украинская армия лишилась значительного количества переданной Западом техники и живой силы.

За последние сутки российские военные отразили пять контратак украинской армии в направлении поселений Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. Совокупные потери противника за время боевых действий в Курской области превысили 22,9 тыс. военных.