Стаханов, ЛНР, 14 октября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. В Стаханове Луганской Народной Республики (ЛНР) подросток получил серьёзные ранения, подобрав заминированную детскую игрушку. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По её словам, в руках у ребёнка взорвалась игрушечная уточка жёлтого цвета, которая была подобрана им под лавочкой на улице. В результате взрыва мальчик получил осколочное ранение левого глазного яблока, ссадины мягких тканей лица и осколочное ранение нижней трети левого предплечья.

«Сейчас пациент находится на обследовании, затем ребенка госпитализируем в офтальмологию. Состояние средней тяжести», — приводит слова министра официальный Telegram-канал правительства ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября мэр Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько сообщил, что украинский беспилотник нанёс удар по автобусу с пассажирами. Водитель и ещё пять пассажиров получили ранения. Позже количество пострадавших возросло до девяти.

Ранее в сентябре два человека погибли и ещё трое получили ранения в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на населённые пункты в Запорожской области. 12 сентября ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке Херсонской области. Один человек погиб и восемь были ранены.