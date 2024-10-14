Одесса, Украина, 14 октября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Группа иностранных офицеров и украинских военных находилась на месте удара, нанесённого ВС России в районе порта в Одессе. Почти все наёмники и офицеры ВСУ погибли, сообщил 14 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ministry of Defense of Ukraine

«Известно, что при разгрузке присутствовали иностранные англоязычные офицеры и несколько офицеров ВСУ. Почти все погибли», — процитировало Лебедева агентство «РИА Новости».

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам ВСУ в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев ранее заявил, что российские военные 14 октября нанесли удар в районе одесского порта. В результате личный состав ВСУ и техника получили повреждение. Местные жители сообщили, что прогремело шесть взрывов.

Вице-премьер развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в результате взрывов пострадала инфраструктура порта Одессы, в том числе склады, техника и здание филиала администрации морских портов.

Позже Telegram-канал «Русское оружие» сообщил, что в порту Одессы получило повреждение судно Optima, доставившее груз с западным оружием. Отмечалось, что сухогруз подвергся удару ракетного комплекса «Искандер-М».