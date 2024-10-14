Москва, 14 октября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар в районе порта Одессы, предположительно, поражена техника и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 14 октября сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что, судя по мощности взрыва, поражена техника, а также, возможно, личный состав ВСУ. Всего, по данным местных жителей, было шесть взрывов.

«Сопротивление регулярно информирует о происходящей в одесских портах разгрузке военных грузов. Радует, что по этим грузам и судам стало регулярно прилетать», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по объектам в Одессе. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября Вооружённые силы РФ ударом ракетного комплекса «Искандер» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу уничтожили ценный для ВСУ груз. Удар был нанесён по судну под флагом Панамы Shui Spirit, которое доставило западное оружие для Киева из порта в Румынии. После ракетного удара началась вторичная детонация, в результате пострадали два катера украинской пограничной службы.

21 сентября ВС России уничтожили сухогруз, перевозивший западные ракеты и боеприпасы для Киева. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал этот удар успехом. По его словам, данный случай имеет большое значение, поскольку были уничтожены ракеты, которые могли использоваться для атак вглубь территории РФ.