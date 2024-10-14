Одесса, Украина, 14 октября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Сухогруз Optima, доставивший груз с западным вооружением в порт Одессы, второй раз подвергся ракетному удару со стороны российской армии. об этом 14 октября сообщил Telegram-канал «Русское оружие».

Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Одесса

Уточняется, что расчёт ракетного комплекса «Искандер-М» ударил оперативно-тактической квазибаллистической ракетой 9М723-1 по боекомплектам, военной технике и снаряжению, направленному государствами — членами НАТО. городской порт атаковали в момент выгрузки.

Один из прилётов пришёлся непосредственно по судну, которое, как утверждается, ранее уже подвергалось удару со стороны ВС России.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября подполье информировало об ударе по порту Одессы, отмечая, что, судя по мощности взрыва, поражена техника, а также, возможно, личный состав ВСУ. Всего, по данным местных жителей, было шесть взрывов.

Двумя днями ранее российские военные ударили по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу и уничтожили ценный для ВСУ груз. Прилёт пришёлся по судну под флагом Панамы Shui Spirit, которое доставило западное оружие для Киева из порта в Румынии.

21 сентября ВС России уничтожили сухогруз, перевозивший западные ракеты и боеприпасы для Киева. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал этот удар успехом. По его словам, данный случай имеет большое значение, поскольку были уничтожены ракеты, которые могли использоваться для атак вглубь территории РФ.