Одесса, Украина, 14 октября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. В результате взрывов в Одессе повреждения получила портовая инфраструктура. Об этом 14 октября сообщил вице-премьер-министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Иван Шилов ИА Регнум

«Во время атаки были повреждены грузовые краны, складские помещения, техника, здания филиала администрации морских портов», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооружённые силы России нанесли удар в районе порта Одессы. По его словам, в результате были поражены техника и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Минобороны РФ пока не сообщало об ударах по объектам в Одессе. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

12 октября Вооружённые силы РФ ударом ракетного комплекса «Искандер» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу уничтожили ценный для ВСУ груз. Удар был нанесён по судну под флагом Панамы Shui Spirit, которое доставило западное оружие для Киева из порта в Румынии. После ракетного удара началась вторичная детонация, в результате пострадали два катера украинской пограничной службы.