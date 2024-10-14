Москва, 14 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Татарскую народную партию «Возрождение» внесли в перечень террористов и экстремистов в России. Информация об этом 14 октября появилась на сайте Росфинмониторинга.

Петр Ковалев/ТАСС

«Национальная часть <…> общественное объединение татарская народная партия «Возрождение», — указано в реестре.

В августе 2024 года партия была признана Верховным судом Республики Татарстан экстремистской организацией.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов журналистку Залину Маршенкулову, оправдывавшую убийство военкора Владлена Татарского.

Также в реестр попал оскорбивший русских девушек блогер Джумабой (Салмон Раджабзода). Блогер в публикуемых в соцсетях видео высмеивал девушек со славянской внешностью. В одном из таких роликов говорилось, что «скоро все русские девушки будут наши».

В сентябре Росфинмониторинг внёс объединение, в состав которого входят бывший президент Украины Пётр Порошенко и его сын Алексей, в список террористов и экстремистов.