Москва, 23 сентября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс объединение, в состав которого входят бывший президент Украины Пётр Порошенко и его сын Алексей, в список террористов и экстремистов.

Стрингер/РИА Новости Пётр Порошенко

Соответствующие данные появились в реестре ведомства 23 сентября.

«Объединение, членами которого являются: Порошенко Пётр Алексеевич, родившийся 26.09.1965 в г. Болград Одесской области Украинской ССР, Порошенко Алексей Петрович (…), Казаков Олег Леонидович», — сказано в новом пункте списка.

Как передавало ИА Регнум, в августе Росфинмониторинг внёс подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгения Серебрякова в перечень террористов и экстремистов. Преступление было совершено в июле, два человека получили ранения. Серебряков был задержан в Турции и доставлен в Россию. Он признался, что действовал по указанию СБУ.

Также в августе ведомство внесло в перечень террористов и экстремистов Марию Певчих и Киру Ярмыш (обе являются физическими лицами, признанными в РФ иностранными агентами). Певчих является главой ФБК (организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована), Ярмыш долгое время была пресс-секретарём Алексея Навального (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В феврале Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов Кирилла Буданова, начальника главного управления разведки минобороны Украины. Буданов неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на известных россиян и мирных жителей, угрожал терактами, а также заявлял, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира.