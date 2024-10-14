Москва, 14 октября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. В аппарат уполномоченного по правам человека в РФ поступили обращения от родственников более чем 1 тыс. жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные. Об этом 14 октября сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В мой адрес поступили обращения в отношении более чем 1 тыс. таких людей от родственников, пытающихся их разыскать. Думаю, нелишним будет напомнить, что принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции. И мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку», — приводит её слова Aif.ru.

Москалькова направила уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором попросила сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов.

По её словам, после нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область из региона были эвакуированы более 112 тыс. человек. Ещё около 40 тыс. отказались от эвакуации и вернулись домой.

Как передавало ИА Регнум, командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт сообщил, что российские военнослужащие в Курской области несколько раз становились свидетелями того, как украинские боевики расстреливали пытавшихся эвакуироваться мирных жителей.

Жители Суджанского района рассказали, что бойцы и иностранные наёмники ВСУ расстреливали в Курской области молодых людей и детей. По словам мужчины и двух женщин, беседовавших с военным следователем, в районе были и поляки, и грузины, и чернокожие наёмники. Они стреляли по людям, когда заходили в село.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что украинские боевики, как в тире, расстреливали машины мирных жителей в Курской области, в том числе из бронетранспортёров. Дипломат добавил, что общался с несколькими женщинами, которые столкнулись с целыми группами боевиков, которые блокировали эвакуационные трассы и открывали огонь по проезжающим мимо машинам.