Москва, 14 октября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 14 октября подписал закон, дающий возможность главе Следственного комитета России продолжить службу на этом посту после достижения им возраста 70 лет. Текст закона размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Сергей Гунеев/РИА Новости Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

«Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлён президентом Российской Федерации», — говорится в документе.

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