Москва, 26 сентября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Госдума на заседании 26 сентября приняла закон о возможности продления срока службы главы Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет.

Сергей Гунеев/РИА Новости Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Закон был принят в первом чтении и сразу в целом.

По ныне действующим нормам предельный возраст пребывания на службе в СК составляет 65 лет. Срок службы сотрудника, достигшего предельного возраста, по решению руководителя соответствующего органа может быть продлен до достижения этим сотрудником возраста 70 лет.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 23 сентября внёс в Госдуму законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет.

Проект предполагает внесение изменений в закон «О Следственном комитете Российской Федерации» и был подготовлен в целях совершенствования отдельных положений прохождения службы в СК, отмечалось в пояснительной записке.

В январе, поздравляя сотрудников и ветеранов Следственного комитета с Днём образования службы, глава государства подчеркнул, что СК является одним из ключевых элементов правоохранительной системы России, а сотрудники ведомства находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, уверенно отстаивают интересы страны, защищают права и свободы граждан.