Москва, 23 сентября, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о возможности продления главой государства срока пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет.

Иван Шилов ИА Регнум

Текст законопроекта опубликован в базе нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 30 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» подготовлен в целях совершенствования отдельных положений прохождения службы в Следственном комитете Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года Путин подписал закон, предусматривающий повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания. Предельный возраст повысили для граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Изменения внесены в закон о воинской обязанности и военной службе.

В январе, поздравляя сотрудников и ветеранов Следственного комитета с Днём образования службы, глава государства подчеркнул, что СК является одним из ключевых элементов правоохранительной системы России, а сотрудники ведомства находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, уверенно отстаивают интересы страны, защищают права и свободы граждан.