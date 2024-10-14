Москва, 14 октября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до поутора лет за сокрытие номеров автомобиля при помощи спецустройств. Документ опубликован 14 октября на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно закону, использование устройств, не позволяющих считать номер либо видоизменяющих его, наказывается лишением прав на срок от года до полутора лет с конфискацией самого прибора. На такой же срок будут отбирать права за повторное управление автомобилем без номеров или с применением скрывающих материалов.

Как передавало ИА Регнум, МВД намерено закрыть законодательную лазейку, которая позволяет водителям автомобилей получать права на управление снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулём без обучения и экзаменов. Желающие управлять транспортом с мотопосадкой должны будут получить категорию А или пройти обучение в автошколе на технике с мотоциклетным рулём.

В сентябре 2023 года в России вступило в силу постановление правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей. В частности, документ запрещает эксплуатацию транспортных средств в случаях, если на них установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. Исключение сделали для зеркал заднего вида, стеклоочистителей, наружных или встроенных антенн, нагревательных элементов ветрового стекла. Штраф за это нарушение составляет 500 рублей.