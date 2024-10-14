Путин подписал закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие номеров авто
Москва, 14 октября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до поутора лет за сокрытие номеров автомобиля при помощи спецустройств. Документ опубликован 14 октября на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, использование устройств, не позволяющих считать номер либо видоизменяющих его, наказывается лишением прав на срок от года до полутора лет с конфискацией самого прибора. На такой же срок будут отбирать права за повторное управление автомобилем без номеров или с применением скрывающих материалов.
Как передавало ИА Регнум, МВД намерено закрыть законодательную лазейку, которая позволяет водителям автомобилей получать права на управление снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулём без обучения и экзаменов. Желающие управлять транспортом с мотопосадкой должны будут получить категорию А или пройти обучение в автошколе на технике с мотоциклетным рулём.
В сентябре 2023 года в России вступило в силу постановление правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей. В частности, документ запрещает эксплуатацию транспортных средств в случаях, если на них установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя. Исключение сделали для зеркал заднего вида, стеклоочистителей, наружных или встроенных антенн, нагревательных элементов ветрового стекла. Штраф за это нарушение составляет 500 рублей.