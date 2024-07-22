Москва, 22 июля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. МВД планирует закрыть законодательную лазейку, позволяющую водителям автомобилей получать без обучения и экзаменов право управления снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулём. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

Илья Наймушин/РИА Новости

Министерство предлагает изменить порядок выдачи удостоверений. Так, водители, у которых с обратной стороны прав нет отметок напротив категории B1, смогут ездить только на транспортных средствах и спецтехнике с автопосадкой.

При этом желающие управлять транспортом с мотопосадкой должны будут получить категорию А или пройти обучение в автошколе на технике с мотоциклетным рулём, открыв категорию B1 c отметкой MS.

Нарушителям этого правила будет грозить ответственность за вождение без прав (ст. 12.7 КоАП) и штраф на сумму до 15 тыс. руб.

Как передавало ИА Регнум, в Кодекс об административных правонарушениях могут внести изменения, ужесточающие ответственность за сокрытие государственных номеров на автомобилях. По словам адвоката Кирилла Данилова, авторы нововведения предлагают наказывать водителей лишением права управления автомобилем на срок от 1 до 1,5 года, а сами транспортные средства конфисковывать. Данилов уточнил, что автовладельцы используют для сокрытия номеров различные механизмы, включая электромагниты, шторки и другие приспособления.