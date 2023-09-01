Москва, 1 сентября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Постановление правительства России с новыми правилами эксплуатации автомобилей вступило в силу 1 сентября. Документ опубликован на портале правовой информации.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Размещение различного оборудования, закрывающего обзор водителю, входит в перечень неисправностей, при которых пользоваться автомобилем нельзя.

«Эксплуатация транспортных средств запрещается, если <…> установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя», — говорится в тексте.

Исключение сделано для зеркал заднего вида, стеклоочистителей, наружных или встроенных антенн, нагревательных элементов ветрового стекла. Устройства, которыми часто пользуются водители, такие как видеорегистраторы, крепления для навигатора или телефона, транспондеры для проезда по платным трассам, к исключениям не относятся.

Это означает, что за установку на лобовом стекле гаджетов, мешающих обзору, теперь грозит штраф. Согласно правилам дорожного движения он составляет 500 рублей.

Кроме того, с 1 сентября водителей могут оштрафовать на 500 рублей за использование шин, не соответствующих сезону. Наказание также предусмотрено за отсутствие цепей противоскольжения у грузовиков и автобусов.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России намерено вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости. Фактически речь идёт о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобную практику отменили два года назад по решению ГИБДД.