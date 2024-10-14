Москва, 14 октября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ), расположенный в Барнауле, в рамках программы импортозамещения запустил производство топливной аппаратуры Altay Common Rail (ACR), которая заменит топливные системы Bosch в дизельных моторах для тяжёлой техники. Об этом 14 октября сообщила газета «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По информации издания, отечественные топливные системы будут поставлять на предприятия, где производят двигатели для автомобилей «КамАЗ», «МАЗ», «Урал», а также для тепловозов и другой техники. В разработку вложили 1,5 млрд рублей, из которых основную часть предоставил Фонд развития промышленности.

«С запуском производства ACR завод меньше зависит от импортных поставок. Он собирает 5–10 тысяч моторов Р6, а в скором времени их число достигнет 20 тысяч. Потенциал предприятия — до 40 тысяч штук в год», — заявил газете руководитель пресс-службы «КамАЗ» Олег Афанасьев.

Отмечается, что производство ACR позволяет в 2024 году полностью импортозаместить топливные системы из Германии и Китая. Это снизит зависимость российских производителей тяжёлой техники от иностранных комплектующих.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября пресс-служба оператора навигационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» сообщила о разработке и успешном тестировании первого отечественного терминала спутниковой связи. Он обеспечит импортозамещение ушедших из России иностранных провайдеров.

Президент РФ Владимир Путин 8 октября заявил, что суверенитет РФ укрепляется благодаря быстрым темпам импортозамещения. Он подчеркнул важность этого процесса, учитывая сложные внешнеэкономические и внешнеполитические обстоятельства.