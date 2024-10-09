Москва, 9 октября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Оператор навигационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» разработал мобильный терминал спутниковой связи. Об этом ИА Регнум рассказали в пресс-службе компании.

АО ГЛОНАСС

Терминал прошёл успешное тестирование для массового применения и был представлен в рамках проекта «Импортозамещение в газовой отрасли» на Петербургском международном газовом форуме в 2024 году.

В компании подчеркнули, что разработанный терминал обеспечивает качественное импортозамещение ушедших из России зарубежных провайдеров.

Терминал также оснащён сверхмалой антенной, которая позволяет упростить наведение широкого луча на спутник, а также исключает сложную настройку оборудования. Как отметили разработчики устройства, оно стало первым в России решением персональной спутниковой связи для подвижных объектов.

По словам гендиректора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, терминал обеспечивает двустороннюю голосовую связь, WiFi-подключение для смартфонов и IoT-устройств, интернет для мессенджеров, почты и обмена служебной информацией, а также передачу экстренных сообщений в зонах без покрытия сотовой связи.

«Серийный выпуск таких устройств мы планируем запустить в ближайшее время. Технология и ресурс отечественных спутников на геостационарной орбите покрывает существующий спрос на спутниковую связь на всей территории страны», — отметил Райкевич.

Он добавил, что разработка также обеспечит технологический суверенитет в сфере навигации и связи.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что гордится тем, что в стране создали навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. Путин подчеркнул, что система работает успешно, действует полноценная российская спутниковая группировка, у спутников увеличили жизненный цикл.

Систему ГЛОНАСС развернули для полного покрытия Земли в сентябре 2010 года. На околоземную орбиту запустили 24 спутника. В октябре 2023 года НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») объявило о разработке новых наземных станций, которые повышают точность ГЛОНАСС.