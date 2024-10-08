Путин заявил об укреплении суверенитета России за счёт импортозамещения
Москва, 8 октября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Технологический суверенитет России укрепляется за счёт быстрых темпов процесса импортозамещения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ.
«Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет нашей страны», — отметил президент.
Он добавил, что данный процесс имеет важное значение для России в условиях сложной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, а также беспрецедентного давления со стороны отдельных стран.
Как передавало ИА Регнум, Россия в год председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ) уделит особое внимание вопросам импортозамещения и расширения товарооборота между странами — участницами сообщества, отмечал Кремль.