Москва, 8 октября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Технологический суверенитет России укрепляется за счёт быстрых темпов процесса импортозамещения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

«Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет нашей страны», — отметил президент.

Он добавил, что данный процесс имеет важное значение для России в условиях сложной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры, а также беспрецедентного давления со стороны отдельных стран.

Как передавало ИА Регнум, Россия в год председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ) уделит особое внимание вопросам импортозамещения и расширения товарооборота между странами — участницами сообщества, отмечал Кремль.