Москва, 14 октября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день космос остаётся единственной сферой, в которой ведут взаимодействие Россия и США. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Chris O’Meara|AP/TASS Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX к МКС

«Космос остается единственной сферой, где сохранилось невообразимое взаимодействие двух космических агентств — России и США», — сказал он в ходе брифинга, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за пуском космического корабля компании SpaceX.

Песков уточнил, что в Москве отслеживают новости, касающиеся развития американской космической программы.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября компания SpaceX успешно осуществила обратную посадку носителя ракеты Super Heavy на стартовый комплекс. Указанная ракета-носитель вдвое мощнее тяжёлой Space Launch System (SLS), создаваемой NASA для пилотируемых полётов на Луну.

Ранее в этот же день стало известно о переносе из-за погодных условий отстыковки корабля Crew Dragon, на котором в числе прочих находится российский космонавт Александр Гребёнкин, от Международной космической станции (МКС).