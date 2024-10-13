Техас, США, 13 октября, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, впервые сумела успешно осуществить обратную посадку носителя ракеты Super Heavy на стартовый комплекс. Трансляция велась на официальной странице компании в соцсети X.

SpaceX

Эта ракета вдвое мощнее тяжёлой Space Launch System (SLS), которую NASA разрабатывает для пилотируемых полётов на Луну. На сайте SpaceX заявлено, что Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей в мире.

Это был пятый по счёту испытательный старт ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship. Ранее попытки запуска предпринимались четыре раза, однако лишь две из них завершились успехом.

Как передавало ИА Регнум, первый испытательный запуск сверхтяжёлого носителя SpaceX состоялся 20 апреля 2023 года и оказался неудачным. Через несколько минут после старта произошло нештатное отделение второй ступени, ракета взорвалась в воздухе.

Второй старт состоялся 18 ноября 2023 года, после отделения первая ступень сверхтяжелой ракеты взорвалась в воздухе. Предполагалось, что в ходе второго тестового орбитального полёта корабль, отделившийся от носителя, выполнит один неполный оборот вокруг Земли и совершит управляемое приводнение в Тихом океане.

8 сентября Илон Маск заявлял, что первый беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс может состояться через два года. Он отметил, что в случае успешных испытаний первые полёты на Красную планету могут состояться через четыре года. По словам Маска, с этого момента частота полётов будет расти в геометрической прогрессии, а через 20 лет на Марсе будет построен первый самодостаточный город.

Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс в ближайшие четыре года. Также он предложил назвать первый город на Красной планете словом «Бар». Пользователи X увидели в этом отсылку к шоколадному батончику Mars — словосочетание Mars bar переводится как «батончик Марс».