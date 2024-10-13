Москва, 13 октября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Расстыковка корабля Crew Dragon, на котором находится среди прочих российский космонавт Александр Гребёнкин, от Международной космической станции (МКС) снова перенесена из-за погоды. Об этом 13 октября сообщил Роскосмос.

NASA/Zuma/TASS

«Запланированная на сегодня расстыковка с МКС корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в который входит космонавт Роскосмоса Александр Гребёнкин, отложена из-за неблагоприятной погоды в местах приводнения возле побережья штата Флорида», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

На какое именно число перенесена расстыковка, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, отстыковка корабля от МКС была запланирована на 13 октября в 07:05 по времени Восточного побережья США (14:05 по мск). Корабль должен был приводниться в районе американского полуострова Флорида 14 октября, в 15:38 по времени Восточного побережья США (22:38 по мск).

При этом до этого NASA два раза откладывало отстыковку данного корабля от МКС. Причиной стала плохая погода у побережья американского штата Флорида, где должен приводниться Crew Dragon.

28 сентября стало известно, что к МКС отправился Crew Dragon с экипажем миссии Crew-9. Корабль вывели в космос с помощью ракеты Falcon-9, запущенной с мыса Канаверал (Флорида). На борту Crew Dragon находились российский космонавт Александр Горбунов и астронавт NASA Ник Хейг.

23 сентября на Землю с МКС вернулись российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. Их доставил космический корабль «Союз МС-25». Его спускаемый аппарат сел в Казахстане. Кононенко и Чуб пробыли в космосе 374 дня, что стало самым длительным полётом по программе МКС.