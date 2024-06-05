Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Отношения России и Китая основаны на глубинных интересах и не носят ситуативного характера, заявил 5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается двусторонних отношений (России и Китая — Прим. ред.), то хочу обратить внимание, что они не носят ситуативного характера, они основаны на глубинных взаимных интересах», — сказал президент.

КНР остаётся основным экономическим партнёром России, подчеркнул Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе визита президента РФ в Китай в мае 2024 года Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Си Цзиньпин отметил, что отношения КНР с Россией укрепились за три четверти века, а Москва и Пекин показали другим государствам пример выстраивания отношений нового типа и отношений между крупными соседями.

Встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.