Москва, 14 октября, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Российские и китайские боевые корабли в ходе учений по противолодочной и противовоздушной обороне выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в северо-западной части Тихого океана, сообщили 14 октября в Минобороны.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Совместный отряд боевых кораблей проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он выполнил поиск подводной лодки условного противника и отработал задачи по её преследованию. Для уничтожения лодки экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбомётные установки РБУ-6000.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3922671" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевые корабли России и Китая выполнили стрельбы в рамках учений

На следующем этапе экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая отработали задачи по отражению воздушного нападения условного противника.

«Для отражения ракетной атаки российскими военными моряками выполнялась стрельба из корабельного зенитного ракетного комплекса «Кинжал». Также корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара», — сообщили в Минобороны.

ВМФ России задействовал в совместном военно-морском патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». ВМС Китая — эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и корабль комплексного снабжения «Тайху».

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к патрулированию после участия в совместных военно-морских учениях «Бэйбу/Взаимодействие-2024». Спланирован ряд тренировок и выполнение учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября во Владивостоке в акватории Японского моря стартовали российско-китайские военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие-2024». Учения продолжались неделю. Военные отработали задачу по отражению нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, а также по совместному маневрированию и обороне при стоянке на незащищённом рейде. Экипажи выполнили артиллерийские стрельбы и комплекс боевых упражнений, применив противолодочное вооружение и системы ПВО.