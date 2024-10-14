Москва, 14 октября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Иностранные наёмники в Вооружённых силах Украины (ВСУ) первыми убегают с позиций, когда видят приближение российских штурмовиков. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон, готовящий бойцов группировки войск «Запад».

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда идёт штурм наш, они (наёмники. — Прим. ред.) самыми первыми убегают. <…> Они не воюют», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Бетон заявил, что иностранные наёмники находятся на фронте, чтобы поднять боевой дух украинских военных, так как многие бойцы ВСУ не понимают, зачем нужно участвовать в боевых действиях.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября Бетон рассказал о конфликтах между военными ВСУ и иностранными наёмниками из-за экипировки. От пленного он узнал, что украинских военных фронте не обеспечивают необходимым, тогда как иностранцам предоставляют всё, что нужно.

Разведчик из добровольческого отряда российской группировки войск «Днепр» с позывным Пух 6 октября заявил, что иностранные наёмники в ВСУ выполняют роль заградотрядов. Они заставляют украинских военных идти впереди для разведки и разминирования.