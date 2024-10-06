Иностранные наёмники из стран НАТО, действуя в составе заградотрядов, отправляют боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед собой для разведки и разминирования. О трусливом поведении первых и о вторых как о «пушечном мясе» отозвался в разговоре с «РИА Новости» 6 октября разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным Пух. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 955-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

Также Пух информировал, что российские военные сталкиваются на правом берегу Днепра с бронетехникой стран — членов НАТО, в том числе танками и БМП Bradley, которые были переданы ВСУ. По его словам, на херсонском направлении в большом количестве замечены и другие типы вооружений западного производства.

Тем временем экипажи БМП-3 уничтожили блиндажи, пулеметные гнёзда и живую силу ВСУ. Видеокадры того, как передовые отряды бойцов мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» совместно с воздушной разведкой выявляют направление движения основных сил противника, огневые точки и укрепления и как потом вступают орудия боевых машин пехоты, обнародовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921061" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экипажи БМП-3 уничтожили блиндажи, пулемётные гнезда и живую силу ВСУ

Благодаря корректировке БМП способны точно поражать цели на расстоянии в несколько километров с закрытых позиций, пояснили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.