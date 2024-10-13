Москва, 13 октября, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие и иностранные наёмники конфликтуют из-за разного уровня обеспечения. Об этом сообщил российский боец, старший инструктор Ленинградского полка с позывным Бетон.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

«Нам украинский солдат сам рассказывал, что у них была стычка с наёмниками из Польши. Потому что им всё «гуманитаркой» присылают, их одевают, а вот украинский солдат сидит без всего. Эти сидят в отдельном окопе, эти — в отдельном, у наёмников всё есть, у ВСУ нет ничего», — пояснил он «РИА Новости».

Кроме дефицита обеспечения украинские военные намного хуже подготовлены. После мобилизации их буквально «на следующий день» отправляют на передовую. Российские же бойцы проходят подготовку в течение нескольких недель и только после прохождения курса обучения попадают в зону спецоперации, подчеркнул Бетон.

Как сообщало ИА Регнум, польские наёмники, несмотря на относительно равные условия несения службы, имеют ряд привилегий по сравнению с киевскими боевиками. В общении они «проявляют высокомерие» и относятся к бойцам ВСУ «как к людям второго сорта», отмечал военный эксперт Андрей Марочко.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, наёмники из Польши воюют на стороне киевского режима не за Украину, а за восстановление польской власти над территориями на правом берегу Днепра. Доля украинцев в составе ВСУ сокращается, а доля иностранных наёмников, в первую очередь граждан Польши, растёт, добавил он.