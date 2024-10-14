Будапешт, 14 октября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Членство Украины в НАТО станет прямой конфронтацией альянса с Россией, и потому Будапешт не рассматривает этот вопрос. Об этом 14 октября заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил в интервью «РИА Новости» глава венгерского МИД, с самого начала конфликта на Украине власти Венгрии провели «красные линии» в этом вопросе, одной из которых является сделать всё возможное для предотвращения прямого вооружённого столкновения НАТО с Россией.

«Так что в случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать третью мировую войну. Мы просто хотим этого избежать», — сказал он.

По словам Сийярто, большинство стран — участниц альянса в разговорах с представителями Украины не исключают её вступления в НАТО, однако в закрытых беседах понимают невозможность такого развития событий.

При этом глава МИД Венгрии не стал называть страны альянса, находящиеся в меньшинстве, которые всё ещё верят в возможность членства Украины в НАТО.

«Это будет нечестным. Но я почти уверен, что если вы сделаете предположение, то вы угадаете», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября глава киевского режима Владимир Зеленский назвал приглашение Украины в НАТО первым пунктом своего «плана победы». Он также назвал членство Киева в альянсе «геополитическим проигрышем» России.

Газета Financial Times 8 октября написала, что киевский режим и его западные партнёры постепенно приходят к пониманию того, что они вынуждены будут вести переговоры с Москвой и отдать потерянные территории для разрешения конфликта на Украине. По словам автора статьи, за закрытыми дверями уже обсуждается мир в обмен на занятые Россией территории, а оставшаяся часть Украины окажется под протекторатом НАТО.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом станет заявление последнего об отказе от намерений вступить в НАТО. Российский лидер также указывал на то, что киевский режим должен вывести своих боевиков из новых регионов и признать новые территориальные реалии.