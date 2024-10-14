Москва, 14 октября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Компания МТС обязана перечислить в государственный бюджет РФ незаконно полученный доход в размере 3 млрд руб. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«ПАО «МТС» обязано перечислить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода. Служба выдала компании предписание по итогам рассмотрения антимонопольного дела», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее ведомство признало компанию нарушившей «Закон о защите конкуренции», так как в апреле и мае МТС в среднем на 8% повысила цены на услуги сотовой связи для более чем 30 млн абонентов.

В ФАС отметили, что такое повышение стоимости не было обоснованно с экономической сточки зрения и ущемляло интересы абонентов. В ведомстве также обязали компанию снизить тарифы для потребителей, которые оплачивали услуги сотовой связи по незаконном повышенным тарифам.

«Такая мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в бюджет применена ведомством впервые при установлении такого правонарушения. ФАС России считает, что она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября ФАС обязала компанию «МТС», которая нарушила антимонопольное законодательство, снизить тарифы на мобильную связь. Отмечалось, что должны быть снижены цены на тарифы, на которые они были повышены экономически необоснованно.

В сентябре 2023 года ФАС направила МТС, «Мегафону», «ВымпелКому» и «Теле2» требование отменить плату за раздачу мобильного интернет-трафика после жалоб абонентов. В ПАО «МТС» тогда отметили, что им придётся поднять на все тарифы из-за отмены платной раздачи мобильного интернета.