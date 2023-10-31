Москва, 31 октября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В случае отмены платной раздачи мобильного интернета цены придётся поднять на все тарифы, сообщили 31 октября в МТС.

Известия/Дмитрий Коротаев

Сотовый оператор выступает против сохранения безлимитной раздачи мобильного интернета, потому что у большинства абонентов в этом случае упадёт качество связи. По словам представителя МТС, пользователи могут использовать мобильную сеть для торрентов и стриминга, если снять ограничения.

«Выравнивание стоимости трафика для всех категорий устройств приведёт к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех тарифов», — процитировало представителя МТС «РИА Новости».

В результате обычные абоненты со смартфонами в конечном итоге будут платить за абонентов, активно раздающих трафик.

Действующие в МТС тарифы рассчитаны на индивидуальное потребление трафика с мобильных устройств, а для компьютеров, в том числе ноутбуков, предусмотрена другая тарифная линейка, поскольку эти устройства потребляют в разы больше трафика, добавил представитель компании.

Три компании — «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» — заявили о том, что отменят взимание платы за раздачу интернета с мобильных устройств. Об этом рассказала 30 октября ФАС.

Антимонопольная служба сообщила, что в сентябре направила этим трём компаниям, а также МТС, требование отменить плату за раздачу мобильного интернет-трафика. ФАС таким образом отреагировала на обращения, поступившие от абонентов. Ведомство пришло к выводу, что компании навязывают абонентам невыгодные условия услуг связи.