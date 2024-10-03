Москва, 3 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Компания «МТС», нарушившая антимонопольное законодательство, должна снизить тарифы на мобильную связь, сообщила 3 октября Федеральная антимонопольная служба.

Belkin Alexey/Global Look Press

Ведомство напомнило, что МТС в апреле и мае в среднем на 8% повысила стоимость услуг мобильной связи для более чем 30 млн абонентов. Это решение было экономически необоснованным и ущемляющим интересы потребителей.

«Служба предписала МТС снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения», — сообщили в ФАС.

Незаконно полученный доход компания должна перечислить в федеральный бюджет.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года ФАС направила МТС, «Мегафону», «ВымпелКому» и «Теле2» требование отменить плату за раздачу мобильного интернет-трафика после жалоб абонентов. В МТС заявили, что в случае отмены платной раздачи мобильного интернета цены придётся поднять на все тарифы.

ФАС 22 мая возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг связи на 8%. Оператор сотовой связи отверг эти обвинения, заявив, что рост абонентской платы экономически обоснован.

Позже, в конце сентября, ФАС сообщила о возбуждении дел против МТС, «Мегафона» и «ВымпелКома», потребовав, чтобы операторы отменили дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Крыма и Севастополя.