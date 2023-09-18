Москва, 18 сентября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Большая четвёрка мобильных операторов — «Мегафон», МТС, «Билайн» и «Теле2» — должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, сообщили 18 сентября в пресс-службе ФАС.

Известия/Павел Волков

«МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов», — сообщила антимонопольная служба.

Ведомство предупредило, что если компании не выполнят его требования, оно будет вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС напомнила, что в прошлом месяце сделала запросы к операторам, но достаточного экономического, технологического или какого-то другого обоснования введения платы за раздачу интернет-трафика компании службе не предоставили.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа ФАС пообещала разобраться с поступающими от абонентов мобильной связи жалобами на введение операторами платы за раздачу интернета с мобильных устройств.

О планах МТС сделать платной раздачу интернет-трафика с мобильных устройств стало известно в конце апреля. Нововведение коснулось ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом.