Курск, 12 октября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север» возводят понтонные мосты в Курской области для переправки местных жителей на безопасное расстояние от противника, рассказал понтонёр с позывным Белый в видео Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Ещё одна задача, которую выполняют понтонёры, — создание паромных переправ для военнослужащих.

«Обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым не давая противнику продвинуться дальше», — рассказал понтонёр с позывным Белый.

Командир инженерно-сапёрного взвода с позывным Кузбасс рассказал ТАСС, как проводят разведку местности перед наведением переправы. Противоположный берег проверяют на наличие минных заграждений, измеряют крутизну и проходимость берегов и глубину водоёмов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным российских военных следователей, бойцы Вооруженных сил Украины и иностранные наёмники с особой жестокостью убивали местных жителей, когда вторглись в Курскую область. Ими были обстреляны село Волконск, село Черкасское-Поречное, Большесолдатский и Суджанский районы. К совершению этих преступлений военные следователи называют причастными бойцов 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 61-й отдельной механизированной бригад ВСУ, а также иных военизированных групп и участников наёмнических формирований.

Вторжение украинской армии в Курской области началось утром 6 августа. Российская армия остановила продвижение войск вглубь региона, но на части территорий формирования ВСУ закрепились. В Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в приграничный российский регион масштабной провокацией киевского режима, отметив, что военные ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским.