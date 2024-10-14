Германия, 14 октября, 2024, 04:20 — ИА Регнум. На территории центра военной подготовки в городе Гарделеген немецкая военная полиция остановила велосипедиста с российским гражданством. Мужчину заподозрили в шпионаже, сообщил 13 октября портал Business Insider (BI).

Metropolico.org Немецкая полиция

Инцидент произошёл 10 октября на военном объекте площадью 23 тыс. гектаров. По данным издания, территория центра подготовки не огорожена, но имеются предупреждающие знаки и шлагбаумы. Остановленный полицией велосипедист сказал, что случайно оказался на территории.

Мужчину отпустили. Во внутреннем документе Бундесвера отмечается, что «нельзя исключать» попытку шпионажа. Авторы статьи подчеркнули, что военный объект является важнейшим центром подготовки, на котором также отрабатываются сценарии «нападения России».

Как сообщало ИА Регнум, в июне немецкие правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже трёх мужчин — граждан России, Украины и Армении. Арестованные по решению суда якобы собирали информацию о находящемся на территории ФРГ «человеке с Украины».

В апреле полицейские ФРГ арестовали двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы. В заявлении говорилось о 39-летнем Дитере С. и поддерживавшем его 37-летнем Александре Й., которые якобы планировали атаки. По версии немецких правоохранителей, российские спецслужбы якобы завербовали их в 2023 году для саботажа путей поставок оружия украинской армии.