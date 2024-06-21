Берлин, 21 июня, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Немецкие правоохранительные органы задержали трёх мужчин — граждан РФ, Украины и Армении — по подозрению в шпионаже, сообщила 21 июня пресс-служба Генпрокуратуры Германии на своём сайте.

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«Граждане Украины Роберт А., Армении Вардгес И. и России Арман С. задержаны во Франкфурте-на-Майне должностными лицами Управления уголовной полиции земли Гессен. Обвиняемые предстали перед судьёй Федерального суда 20 июня 2024 года, который выдал и исполнил ордер на арест», — сказано в сообщении.

Уточняется, что трое задержанных якобы собирали информацию о находящемся на территории ФРГ «человеке с Украины».

Как передавало ИА Регнум, в апреле немецкие полицейские арестовали двух человек по подозрению в работе на российские спецслужбы. В заявлении сообщалось о 39-летнем Дитере С. и поддерживавшем его 37-летнем Александре Й., которые якобы планировали атаки. По версии немецких полицейских, российские спецслужбы якобы завербовали их в 2023 году для саботажа путей поставок оружия украинской армии.

Позже в этот же день Генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание «граждан ФРГ и России» по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о задержании «шпионов» в Германии, заявил, что у него нет данных по этому вопросу.

Позднее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев уточнил, что в ходе беседы в МИД Германии российская сторона не получила ответа ни на один поставленный вопрос по данному делу. По его словам, не были названы имена, не подтверждено наличие российского гражданства у задержанных.