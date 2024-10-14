Москва, 14 октября, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Приговор суда шестерым членам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшим взорвать здание ФСБ на Лубянке в Москве, вступил в силу.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

«Приговор Второго западного окружного военного суда от 14 декабря 2023 года признать законным, апелляционные жалобы осуждённых и их защитников отклонить», — приводит ТАСС решение апелляционной инстанции.

В конце 2023 года шестерым террористам суд назначил наказания от 16 до 22 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, суд в отношении группы террористов начался 26 октября 2023 года. Федеральной службой безопасности России было установлено, что шесть фигурантов намеревались взорвать здание ведомства на Лубянке в 2022 году и потребовать вывода российских войск из Сирии. Нажать на кнопку, чтобы заряд сработал в здании ФСБ, должен был смертник, которого также задержали. Следствие выяснило, что с марта по апрель 2022 года выходцы из Таджикистана и Дагестана создали банду террористов под патронажем нескольких группировок.