Москва, 26 октября, 2023, 07:35 — ИА Регнум. В Москве Второй Западный окружной военный суд начал слушание уголовного дела в отношении группы террористов ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM

ФСБ установлено, что шесть фигурантов собирались взорвать здание Службы безопасности на Лубянке в 2022 году и потребовать вывода российских войск из Сирии.

Нажать на кнопку, чтобы заряд сработал в здании ФСБ, должен был смертник, который также был задержан.

Следствие выяснило, что с марта по апрель 2022 года выходцы из Таджикистана и Дагестана создали банду террористов под патронажем нескольких группировок.

При этом участники группы поклялись друг другу, а основным их требованием, которое они планировали выдвинуть после взрыва шахидом, был вывод российских войск с территории Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, бывший начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковник Гази Исаев может получить пожизненный срок по делу о терактах в московском метро в 2010 году. Такое наказание в ходе прения сторон во 2-м Западном окружном военном суде для подсудимого запросила сторона обвинения.

Исаев обвиняется в участии в преступном сообществе «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и активном содействии с использованием своего служебного положения в подготовке теракта на станции метро «Лубянка», в результате которого погиб 41 человек.